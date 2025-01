Vreme: Od jugozahoda se bo oblačilo, dopoldne bo megleno

Ljubljana, 19. januarja - Danes bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, ki bo najdlje vztrajala v severovzhodni Sloveniji. Še bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Burja bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V sredo se bo na vzhodu delno zjasnilo, na zahodu bo ostalo oblačno z občasnim rahlim dežjem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope se še vedno razprostira območje visokega zračnega tlaka, v Sredozemlju pa je ciklon z vremensko fronto. Od jugovzhodna v višinah k nam doteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno, čez dan bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. V Panonski nižini bo večji del dneva še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Burja v Kvarnerju bo slabela, ob Jadranu bo prehodno zapihal šibak jugo. V ponedeljek bo oblačno, le v krajih severno od nas bo sprva še nekaj jasnine. V sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške se bodo pojavljale občasne padavine. Ob Jadranu bo še občasno pihal šibak jugo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala, v ponedeljek pa bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen.