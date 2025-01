Na srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja pobuda za ustanovitev EZTS

Bovec, 19. januarja - Na 53. srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja so potrdili željo, da bi pokrajini tesneje povezali z ustanovitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Izpostavili so tudi problematiko staranja prebivalstva na tem območju s poudarkom na dolgotrajni oskrbi.