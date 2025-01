Pregled - šport, 18. 1. (sobota)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu premagala Zelenortske otoke s 36:24. Odločilna tekma za prvo mesto v skupini G jih čaka v ponedeljek ob 20.30, ko se bodo pomerili z Islandci.

ZAKOPANE - Smučarski skakalci Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Zakopanah prišli do prvih stopničk v sezoni. Slovenski kvartet, četrti po polovici tekme, je po odličnih finalnih nastopih ter daljavi dneva Laniška, ki je skočil 144 m, napredovala na drugo mesto. Zmagali so Avstrijci.

WENGEN - Miha Hrobat je kot prvi Slovenec zasedel stopničke na smuku za svetovni pokal v Wengnu. Kranjčan je na legendarni progi Lauberhorn v Švici zaostal zgolj za domačinoma. Zmagal je Marco Odermatt, drugi je bil Franjo von Allmen.

BANSKO - Slovenska deskarka na snegu Gloria Kotnik je na tekmi za svetovni pokal v Banskem v Bolgariji zasedla peto mesto na paralelnem veleslalomu. V četrtfinalu jo je ugnala Poljakinja Aleksandra Krol Wallas, ki je bila boljša za 25 stotink. Med moškimi je bil Tim Mastnak deveti.

SAPPORO - Kanadčanka Alexandria Loutitt je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v japonskem Sapporu. Najboljša med slovenskimi skakalkami je bila Ema Klinec na sedmem mestu, Nika Prevc je bila 11. To sta bili tudi edini Slovenki s točkami.

SCHONACH - Ema Volavšek je zasedla osmo mesto na tekmi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v nemškem Schonachu. Slovenka je po skokih in štirih kilometrih teka za Ido Mario Hagen iz Norveške, ki je zmagala, zaostala za 45,09 sekunde. Druga Slovenka Teja Pavec je bila 16. Med moškimi je bil Vid Vrhovnik 20.

CORTINA D'AMPEZZO - Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka smuka svetovnega pokala v domači Cortini. Slovenka Ilka Štuhec je z devetim mestom dosegla svoj najboljši izid sezone, njen zaostanek je znašal sekundo in pet stotink.

RUHPOLDING - Nemška biatlonska četverica je zmagovalka ženske štafetne preizkušnje za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Med četverico Slovenk tokrat ni bilo Anamarije Lampič. Klara Vindišar, Lena Repinc ter Živa in Polona Klemenčič so končale na 16. mestu.

BUKAREŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. krogu lige prvakinj v skupini A visoko izgubile v gosteh proti Bukarešti s 23:36. Najboljša strelka Ljubljančank je bila Tamara Horaček s sedmimi goli.

LJUBLJANA - Vaterpolisti ljubljanskega Slovana so na prvi četrtfinalni tekmi pokala challenger v domačem bazenu na Kodeljevem izgubili proti Sliemi z Malte z 8:15. Povratni obračun bo čez dva tedna v Sliemi.

ANCONA - Slovenska atletinja Anita Horvat je na mitingu v italijanski Anconi zasedla drugo mesto v teku na 400 metrov, s časom 52,86 sekunde pa je dosegla drugi izid v karieri. Slovenski dvoranski rekord je s časom 52,22 dosegla 8. februarja 2018 v Madridu. V Anconi je zmagala domačinka Eloisa Coiro z 52,68.