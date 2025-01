Izidi smučarskega teka v Les Roussesu (2)

* Izidi, sprint, moški: 1. Edvin Anger (Šve) 2:42,99 2. Ansgar Evensen (Nor) + 0,51 3. Erik Valnes (Nor) 1,16 4. Even Northug (Nor) 1,17 5. JC Schoonmaker (ZDA) 2,01 6. Lucas Chanavat (Fra) 9,85 ... izpadel v četrtfinalu 23. Nejc Štern (Slo) 2:48,58 ... izpadla v kvalifikacijah 31. Miha Šimenc (Slo) 53. Vili Črv (Slo) - skupno (18/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1217 2. Edvin Anger (Šve) 877 3. Erik Valnes (Nor) 873 4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 836 5. Hugo Lapalus (Fra) 805 ... 68. Miha Šimenc (Slo) 117 71. Nejc Štern (Slo) 112 114. Vili Črv (Slo) 35 127. Miha Ličef (Slo) 29