Vreme: Na Primorskem in v gorah jasno, drugod sprva nizka oblačnost

Ljubljana, 18. januarja - Danes bo na Primorskem in v višjih legah jasno, drugod bo dopoldne nizka oblačnost. Popoldne se bo večinoma razjasnilo. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo se bo od jugozahoda postopno oblačilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki bo najdlje vztrajala v severovzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Goriškem in ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V torek bo povečini oblačno, občasno bo lahko rahlo rosilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim delom Sredozemlja pa je ciklonsko območje. Od vzhoda v nižjih plasteh ozračja doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini jasno. Sprva se bo po nižinah Madžarske in Hrvaške zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan razkrojila. Proti večeru se bo od jugozahoda oblačilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se bo jutri čez dan razkrojila. V nedeljo bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno, drugod bo delno jasno. V Panonski nižini bo večji del dneva še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Burja v Kvarnerju bo slabela.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, v nedeljo pa se bo vremenska obremenitev postopno povečevala.