Evropske borze v zelenem; cenejša nafta, dražji evro

London/Frankfurt/Pariz, 17. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, pri čemer sta indeks DAX v Frankfurtu in indeks FTSE 100 v Londonu dosegla rekordni vrednosti. K dobremu razpoloženju na trgih so prispevali spodbudni podatki o ameriškem gospodarstvu in poslovni rezultati podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.