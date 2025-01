Izidi alpskega smučanja v Wengnu

* Izidi, superveleslalom: 1. Franjo von Allmen (Švi) 1:47,65 2. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:47,75 +0,10 3. Stefan Rogentin (Švi) 1:48,23 +0,58 4. James Crawford (Kan) 1:48,27 +0,62 5. Dominik Paris (Ita) 1:48,28 +0,63 6. Mattia Casse (Ita) 1:48,57 +0,92 7. Marco Odermatt (Švi) 1:48,69 +1,04 8. Cameron Alexander (Kan) 1:48,78 +1,13 9. Alexis Monney (Švi) 1:48,92 +1,27 10. Lukas Feurstein (Avt) 1:48,97 +1,32 ... 31. Miha Hrobat (Slo) 1:50,03 +2,38 39. Martin Čater (Slo) 1:50,61 +2,96 ... * Skupno, seštevek, moški (18/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 766 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 574 3. Loic Meillard (Švi) 482 4. Atle Lie McGrath (Nor) 382 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 370 ... 20. Žan Kranjec (Slo) 186 33. Miha Hrobat (Slo) 127 73. Martin Čater (Slo) 52 - superveleslalom (4/8): 1. Marco Odermatt (Švi) 241 2. Vincent Kriechmayr (Avt) 222 3. Fredrik Möller (Nor) 220 ... 38. Miha Hrobat (Slo) 15 52. Martin Čater (Slo) 2