Podjetjem na voljo več sredstev za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Ljubljana, 17. januarja - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil spremembo poziva, prek katerega so mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo vavčerji za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino. Sredstva v okviru poziva do leta 2028 je povečal s 500.000 na 1,5 milijona evrov.