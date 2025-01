SBI TOP na Ljubljanski borzi v tednu pridobil več kot pet odstotkov

Ljubljana, 17. januarja - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi ta teden pridobil 5,52 odstotka in danes trgovanje sklenil pri 1693,59 točke. V prvi kotaciji so na tedenski ravni več kot 10 odstotkov pridobile delnice Petrola in Luke Koper, edine, ki so se pocenile, so delnice NLB. Vlagatelji so v petih dneh sklenili za 15,8 milijona evrov poslov.