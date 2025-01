Dirigent Simon Rattle praznuje 70 let

Liverpool, 19. januarja - Britanski dirigent z nemškim državljanstvom Simon Rattle danes praznuje 70 let. Več let je bil glavni dirigent Berlinske filharmonije, ki velja za enega najbolj cenjenih orkestrov na svetu, kamor ga je pripeljalo vodenje simfoničnega orkestra v Birminghamu. Te dni so ga razglasili za prejemnika mednarodne glasbene nagrade Ernst von Siemens.