Direkcija za vode poziva k rednemu vzdrževanju priobalnih zemljišč

Ljubljana, 17. januarja - Direkcija RS za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih, predvsem v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju ob verjetnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev. To med drugim vključuje odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja in odpadkov.