Med ključnimi investicijami leta 2023 tudi letalo spartan in lahki oklepniki

Ljubljana, 17. januarja - Člani odbora za obrambo DZ so se seznanili s poročilom o izvajanju investicij v Slovenski vojski (SV) za leto 2023. Med ključnimi investicijami so bili po mnenju pristojnega ministra Boruta Sajovica nakup transportnega letala spartan in oklepnikov 4x4. Vlagali so tudi v infrastrukturo, denimo v vojašnico Edvarda Peperka in strelišče Apače.