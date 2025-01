Osrednje evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt, 17. januarja - Osrednje evropske borze so se ob začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu obarvale zeleno. Indeksi rastejo že tretji dan zapored. Vlagatelji so sicer v pričakovanju objav novih gospodarskih kazalnikov in poslovnih rezultatov velikih borznih družb. Tovrstne objave so se že začele v ZDA.