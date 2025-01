Dobrodelni koncert s številnimi zvezdniki za prizadete v kalifornijskih požarih

Los Angeles, 17. januarja - Glasbeniki zvezdniki Billie Eilish, Lady Gaga in Sting so med nastopajočimi na dobrodelnem koncertu za pomoč prizadetim v kalifornijskih požarih. Enkraten dogodek, ki so ga poimenovali FireAid, bo v dvoranah Intuit Dome in Kia Forumu v Los Angelesu 30. januarja. Koncert bodo tudi prenašali v živo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.