Raketa SpaceX sedmič poletela v vesolje in nato eksplodirala

San Antonio, 17. januarja - Raketo družbe SpaceX Starship so v četrtek uspešno izstrelili v atmosfero, nato pa je na sedmem testnem poletu brez posadke po nekaj minutah eksplodirala, so sporočili iz podjetja v lasti milijarderja Elona Muska. Kot so dodali, bodo s pridobljenimi podatki bolje razumeli vzrok za odpoved in izboljšali zanesljivost vesoljskega plovila.