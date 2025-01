Vlada določila besedilo predloga resolucije o preprečevanju korupcije

Ljubljana, 16. januarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o preprečevanju korupcije v Sloveniji in ga poslala v obravnavo državnemu zboru, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. V predlogu nove resolucije, ki nadomešča staro iz leta 2004, je skupaj opredeljenih 77 ciljev. Osnovni cilji so usmerjeni preventivno.