Koroški Slovenci kritični do načrtov FPÖ na Štajerskem glede sporne himne

Gradec, 16. januarja - Ena izmed osrednjih organizacij slovenske skupnosti v Avstriji Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je bila danes kritična do načrtov svobodnjakov (FPÖ) na avstrijskem Štajerskem, da bi deželno himno, ki opeva tudi ozemlje Slovenije, zapisali v deželno ustavo.

Avstrijska deželna vlada pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov, ki je oblast prevzela decembra lani, je v svojem programu med prednostne naloge uvrstila vpis besedila štajerske deželne himne, Dachsteinske pesmi (Dachsteinlied) v deželno ustavo. Himna opeva ozemlje avstrijske Štajerske, ki da se razteza do bregov Save in Drave, na območje današnje Slovenije.

"Deželni glavar Mario Kunasek se je te dni s svojimi pripombami o štajerski himni kar večkrat osmešil," so sporočili iz NSKS. Pri tem so pojasnili, da koalicija svobodnjakov in ljudske stranke (ÖVP) v deželnem parlamentu nima dvotretjinske večine, da bi sprejeli himno v ustavo.

Vprašanje državne meje na črti Radgona-Špilje-Ivnik pa je tudi že dolgo urejeno v 5. členu avstrijske državne pogodbe, so dodali. "V skladu s tem Drava teče skozi Slovenijo in ne skozi Štajersko," so poudarili.

Predlagali so še, da se preveri nekatera besedila himen, saj da so pri kar več besedilih sodelovali "avtorji z nacistično miselnostjo" ali pa celo avtorji s članstvom v nacistični stranki (NSDAP), so še sporočili v izjavi za javnost.

Nasprotovanje načrtom svobodnjakov so v sredo izrazili tudi Zeleni na avstrijskem Štajerskem, ki to označujejo za nepotrebno provokacijo. V skupni izjavi so opozorili, da se ne sme ogroziti dobrega sosedstva s Slovenijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.