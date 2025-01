V SLG Celje februarja 33. Dnevi komedije

Celje, 16. januarja - V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje in na drugih partnerskih lokacijah v Celju bodo med 3. in 17. februarja potekali 33. Dnevi komedije. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal upravnik gledališča Miha Golob, je letošnji program festivala komedije progresiven, provokativen in poln. V tekmovalni del je uvrščenih osem predstav.