Umrl kulturnik in dolgoletni direktor Imaga Sloveniae Janoš Kern

Ljubljana, 16. januarja - V 70. letu je po dolgotrajni bolezni umrl Janoš Kern, ki je bil skoraj 20 let gonilna sila Ustanove Imago Sloveniae, piše na spletni strani Slovensko glasbenoinformacijskega centra Sigic. Kot so poudarili v Sigicu, je Kern, sicer po izobrazbi ekonomist in sociolog, svoje življenje posvetil kulturi in nevladnemu sektorju.