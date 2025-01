Dražja nafta

Singapur, 16. januarja - Cene surove nafte so se zvišale drugi dan zapored. K zvišanju cen je prispevala zaskrbljenost zaradi zalog, potem ko so ZDA sprejele sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju, saj so se ameriške zaloge znižale bolj od pričakovanj, napovedi glede svetovnega povpraševanja po tekočem zlatu pa se izboljšujejo, je na spletni strani poročal Reuters.