Azijske borze pozdravile najnovejše podatke o ameriški inflaciji

Tokio, 16. januarja - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes obarvani zeleno, s čimer so sledili sredinemu dogajanju na newyorških borzah. Vlagatelji so pozdravili decembrske podatke o inflaciji v ZDA, saj je bila ta kljub zvišanju nižja od napovedi analitikov. To krepi upanje, da bi prihodnje leto vseeno lahko prišlo do znižanja obrestnih mer v ZDA.