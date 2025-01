Objavljen razpis za delovno mesto direktorja Arisa

Ljubljana, 16. januarja - Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) je danes objavil razpis za delovno mesto direktorja agencije. Vloge je treba oddati do 2. aprila, izbrani kandidat pa bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Agencijo trenutno kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Tina Dobnik.