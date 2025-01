Vreme: Danes in v četrtek bo pretežno oblačno

Ljubljana, 15. januarja - Proti večeru se bo postopno nekoliko pooblačilo. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo predvsem v vzhodni in južni Sloveniji večinoma rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne se bo na Primorskem razjasnilo, burja se bo okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v notranjosti sprva precej nizke oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, še bo pihala burja. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad južnim Sredozemljem se zadržuje plitev ciklon, nad večjim delom Evrope pa območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah k nam priteka nekoliko hladnejši in spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo v sosednjih pokrajinah Italije ter v Istri in Hrvaškem Primorju precej jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo ponekod občasno rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.