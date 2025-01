Izidi nemške nogometne lige

* Izidi, 17. krog: - torek, 14. januar: Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4:2 (3:0) (David Zec je igral celo tekmo za Kiel) Bayer Leverkusen - Mainz 1:0 (0:0) Eintracht Frankfurt - Freiburg 4:1 (1:1) Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 5:1 (1:0) - sreda, 15. januar: Bochum - St. Pauli 1:0 (0:0) Stuttgart - Leipzig 2:1 (0:1) (Benjamin Šeško je za Leipzig igral do 85. minute, dosegel gol v 10. minuti in tekmo končal z drugim rumenim kartonom) (Kevin Kampl je za Leipzig igral do 70. minute) Bayern München - Hoffenheim 5:0 (3:0) Werder Bremen - Heidenheim 3:3 (1:1) Union Berlin - Augsburg 0:2 (0:2) - lestvica: 1. Bayern München 17 13 3 1 53:13 42 2. Bayer Leverkusen 17 11 5 1 41:23 38 3. Eintracht Frankfurt 17 10 3 4 40:24 33 4. Leipzig 17 9 3 5 29:24 30 5. Stuttgart 17 8 5 4 32:26 29 6. Mainz 17 8 4 5 30:21 28 7. Wolfsburg 17 8 3 6 38:29 27 8. Freiburg 17 8 3 6 25:30 27 9. Werder Bremen 17 7 5 5 31:32 26 10. Borussia Dortmund 17 7 4 6 32:29 25 11. Borussia Mönchengladbach 17 7 3 7 26:26 24 12. Augsburg 17 5 4 8 19:33 19 13. Union Berlin 17 4 5 8 14:23 17 14. St. Pauli 17 4 2 11 12:21 14 15. Heidenheim 17 4 2 11 23:36 14 16. Hoffenheim 17 3 5 9 20:34 14 17. Holstein Kiel 17 3 2 12 25:43 11 18. Bochum 17 2 3 12 14:37 9