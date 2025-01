Kandidat za obrambnega ministra ZDA obljubil vrnitev bojevniške kulture v Pentagon

Washington, 14. januarja - V ameriškem senatu so se danes z zaslišanjem kandidata za obrambnega ministra Peta Hegsetha začela zaslišanja ministrskih kandidatov novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Nekdanji voditelj Fox News in vojni veteran je med drugim odgovarjal na vprašanja o pripombah o ženskah v vojski in obljubil, da bo v Pentagon vrnil bojevniško kulturo.