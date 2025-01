Graško letališče lani z 12-odstotno rastjo števila potnikov

Gradec, 14. januarja - Na letališču v Gradcu, prek katerega potujejo tudi številni Slovenci, so lani zabeležili 819.273 potnikov, kar je 11,8 odstotka več kot v 2023, so danes predstavili v družbi Flughafen Graz. Skokovito rast so zabeležili predvsem na čarterskih letih. Rast upravljavci letališča pričakujejo tudi v prihodnje.