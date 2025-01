Proračunska sredstva urada za oskrbo in integracijo migrantov v zadnjih letih višja na račun pomoči ukrajinskim beguncem

Ljubljana, 13. januarja - Proračunska sredstva Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov RS so se v zadnjih letih povečala. Kot pojasnjujejo na uradu, zlasti zaradi oskrbe in integracije beguncev iz Ukrajine. V proračunu za leto 2025 je trenutno za potrebe urada rezerviranih 54,5 milijona evrov.