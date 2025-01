Snežne razmere v visokogorju

Manjši kložast snežni plaz se lahko na napihanem snegu sproži že ob majhni obremenitvi, ob veliki obremenitvi pa se lahko ponekod poruši tudi starejša šibka plast globlje v snežni odeji - ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz.

Pod 1900 metri je stara snežna podlaga predvsem v Julijskih Alpah na debelo pomrznjena, zdrži tudi veliko obremenitev. Na to podlago je v petek zjutraj padlo nekaj centimetrov suhega snega in babjega pšena, ki ga od sobote popoldne veter raznaša v odvetrne lege in tam gradi zamete. Sprva mehak napihan sneg v zametih se počasi sprijema in je ponekod skorjast (se predira), drugo že zdrži težo. Napihani sneg ni dobro povezan s staro podlago, zato se kložast plaz lahko sproži že ob majhni obremenitvi. Nad višino okoli 1900 metrov oz. tam, kjer ledena plast ob koncu padavin prejšnji teden ni nastala, se lahko ob večji obremenitvi poruši tudi globlja šibka plast; ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz. Ta grožnja ni omejena le na območja napihanega snega.

Danes in v torek dopoldne bo sončno in mrzlo, na 1500 metrih bo okoli -5, na 2000 metrih pa -8 stopinj Celzija. Veter se bo nekoliko umiril, a bo pihal do konca tedna. Najmanj vetra bo v torek popoldne, ko bo v visokogorju zmeren. Takrat bo nekoliko topleje, na 1500 metrih okoli 0 stopinj Celzija, na 2000 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija.

V torek popoldne se bo navlekla visoka oblačnost, ki bo vrhove dosegla šele v sredo čez dan. V sredo zjutraj bo zapihal okrepljen severnik, popoldne se bo spet ohladilo, pojavile se bodo rahle snežne padavine, ki se bodo nadaljevale do četrtka dopoldne. na 1500 metrih bo -3 stopinje Celzija, na 2000 metrih pa -10 stopinj Celzija. Padavin bo malo.

Do torka bo ostalo hladno, v zgornjih plasteh snežne odeje, posebno nad ledeno skorjo, bo ob tem verjetno potekalo sreženje. Povezanost napihanega snega s staro podlago se bo zato poslabšala, stabilnost snežne odeje pa ob tem še zmanjšala. Ta pojav bo najbolj izrazit na osojah. V torek čez dan se bo nekoliko ogrelo, ob sončnem vremenu se bo sneg, predvsem na sončnih zatišnih legah pod 1500 metri, ojužil in nato popoldne spet zamrznil, nastala bo tanka skorja. Sneg se bo torej počasi sprijemal, vendar bodo v snežni odeji ostala mesta, kjer bodo plasti med seboj slabo povezane. V sredo popoldne bo pričelo rahlo snežiti, predvsem v Kamniško-Savinjskih Alpah bo lahko padlo nekaj centimetrov snega, ki ne bo imel vpliva na stabilnost snežne odeje.