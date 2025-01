Vreme: Na zahodu jasno, na vzhodu bolj oblačno

Ljubljana, 13. januarja - Danes bo v vzhodni in južni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno. Veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo zvečer začela slabeti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah do -12, v krajih z burjo okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes in v torek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegli hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V sredo se bo oblačnost predvsem v notranjosti povečala, na Primorskem bo pihala šibka burja. V sredo popoldne in v noči na četrtek bodo na vzhodu možne rahle padavine. V četrtek bo na Primorskem precej jasno, burja se bo spet nekoliko okrepila. Drugod bo pretežno oblačno in suho.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja, drugod pa okrepljen severni do severovzhodni veter. V torek se bo postopno povsod razjasnilo. Veter bo počasi slabel, le ob severnem Jadranu bo še pihala burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Veter bo nekoliko povečal občutek mraza.