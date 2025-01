Na Gornjem Seniku bodo obnovili edini slovenski mlin v Porabju

Gornji Senik, 13. januarja - Na Gornjem Seniku so začeli obnavljati edini slovenski mlin v Porabju, Filov mlin. Kot je za STA povedal predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec, želijo ustvariti zanimivo turistično točko. Mlin obnavljajo s sredstvi programa Interreg Slovenija - Madžarska in iz skupnega razvojnega sklada za Pomurje in Porabje.

"Filov mlin je simbol naše dediščine in identitete. Družina Filo ga je začela upravljati okoli leta 1870, deloval pa je vse do konca 80. let prejšnjega stoletja," je povedal Holec. V mlinu so nekoč mleli ajdo, pšenico, bučno seme in ječmen.

Po zaprtju je več let prehajal v različne roke, dokler ga pred dvema letoma ni odkupila Državna slovenska samouprava. "To je bil ključen korak, da preprečimo dokončen propad mlina," je opozoril Holec.

Doslej so prenovili streho, obnova pa bo vključevala tudi obnovo celotnega pogonskega mehanizma - vodnega kolesa, turbine in plinskega motorja, starega več kot sto let. Poleg tega bodo v in ob mlinu ter v sosednji mlinarjevi hiši uredili kavarno in galerijo. Obnovljena mlinarjeva hiša bo nudila tudi druge dodatne vsebine, kot so degustacije lokalnih izdelkov, kulturni dogodki ter programi za osnovnošolce v slovenskem jeziku.

"Načrtujemo, da bo mlin postal ena največjih turističnih atrakcij v Porabju. Želimo, da obiskovalci ne le uživajo ob pogledu na delujoči mlin, temveč tudi spoznajo našo dediščino in tradicijo," je dejal Holec.

Poseben poudarek bo po njegovih besedah namenjen tudi lokalnim proizvodom iz ajde, saj je bila ta nekoč razširjena v Porabju. Poleg tega nameravajo izkoristiti izvir vode na parceli, kjer stoji mlinarjeva hiša. "Raziskujemo možnosti za proizvodnjo in prodajo vode pod imenom 'Porabska rosa', kar bi lahko dodatno prispevalo h gospodarskemu razvoju Porabja," je dodal Holec.

Projekt obnove Filovega mlina, ki naj bi bil zaključen do leta 2026, vključuje tudi sodelovanje z dvema mlinoma iz Slovenije in dvema iz Madžarske, s katerimi se bodo povezovali v skupne turistične programe.

Iz programa Interreg Slovenija - Madžarska so za financiranje projekta dobili 100.000 evrov, dodatnih 500.000 evrov pa iz skupnega razvojnega sklada za območje Pomurja in Porabja Muraba, ki sta ga vzpostavili Slovenija in Madžarska. Polovico sredstev sklada bodo namenili za obnovo mlina, preostanek pa za odkup mlinarjeve hiše.