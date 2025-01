Izidi veleslaloma v Adelbodnu

* Izidi, finale: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:27,55 1:15,49 1:12,06 2. Loic Meillard (Švi) 2:27,75 +0,20 1:15,15 1:12,60 3. Luca de Aliprandini (Ita) 2:28,24 +0,69 1:16,55 1:11,69 4. Thomas Tumler (Švi) 2:28,69 +1,14 1:15,83 1:12,86 5. Filip Zubčić (Hrv) 2:29,01 +1,46 1:16,31 1:12,70 6. Timon Haugan (Nor) 2:29,28 +1,73 1:16,48 1:12,80 7. Luca Aerni (Švi) 2:29,41 +1,86 1:16,88 1:12,53 8. Joan Verdu (And) 2:29,67 +2,12 1:16,08 1:13,59 9. Marco Schwarz (Avt) 2:29,68 +2,13 1:16,49 1:13,19 10. River Radamus (ZDA) 2:29,93 +2,38 1:17,30 1:12,63 ... 14. Žan Kranjec (Slo) 2:30,26 +2,71 1:16,13 1:14,13 ... * Skupno, seštevek, moški (17/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 730 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 574 3. Loic Meillard (Švi) 474 4. Atle Lie McGrath (Nor) 382 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 370 6. Clement Noel (Fra) 340 7. Timon Haugan (Nor) 333 ... 17. Žan Kranjec (Slo) 186 31. Miha Hrobat (Slo) 127 72. Martin Čater (Slo) 52 - veleslalom (5/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 300 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 199 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 189 4. Žan Kranjec (Slo) 186 ...