Pregled - šport, 11. 1. (sobota)

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 9. krogu lige prvakinj v skupini A izgubile proti Ferencvarosu z 22:27 (11:15). Izbranke novega stratega, Španca Ambrosa Martina, ki so izgubile petič zaporedoma, bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrale prihodnjo soboto, ko bodo gostovale v Bukarešti.

AROSA - Italijan Maurizio Bormolini in Poljakinja Aleksandra Krol-Walas sta zmagovalca paralelnega veleslaloma deskarjev na snegu v švicarskem Scuolu. Italijan, ki je na poti do zmage v osmini finala izločil tudi najboljšega Slovenca Žana Koširja, je bil v finalu boljši od Avstrijca Dominika Burgstallerja, Poljakinja pa od vodilne v svetovnem pokalu Japonke Tsubaki Miki.

OBERHOF - Norveški biatlonci Sturla Holm Laegreid ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe so osvojili prva tri mesta na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu. Jakov Fak je po treh kazenskih krogih na zasledovanju zdrsnil s 14. na 28. mesto. Miha Dovžan je bil 42., Lovro Planko 43., Anton Vidmar pa je bil 53.

OBERHOF - Tudi tretjič v koledarskem letu 2025 so se zmage na tekmi biatlonskega svetovnega pokala veselili v francoskem taboru. Žensko 10-kilometrsko zasledovanje v Oberhofu je dobila Lou Jeanmonnot. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 18. mestu. Mlada Lena Repinc je nazadovala na 51. mesto, Polona Klemenčič je bila 52.

ST. ANTON - Federica Brignone je zmagovalka prvega ženskega smuka v letu 2025. V St. Antonu v Avstriji je osvojila 30. zmago v konkurenci svetovnega pokala. Slovenka Ilka Štuhec je končala na 17. mestu.

ADELBODEN - Francoz Clement Noel je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Adelbodnu. Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je bil drugi, tretje mesto je pripadlo nekdanjemu reprezentančnemu kolegu Brazilca Henriku Kristoffersenu. Edini slovenski slalomist Tijan Marovt je ostal brez uvrstitve.

RIJAD - Po dnevu premora, edinem na letošnji izvedbi vzdržljivostnega relija Dakar, so dirkači v Savdski Arabiji danes opravili šesto etapo. Med motociklisti je slavil Američan Ricky Brabec (Honda), slovenski dirkač Toni Mulec je končal na 13. mestu. Med avtomobilisti pa je bil najboljši Belgijec Guillaume de Mevius (Mini).

RUŠE - Slovenska strelka Manja Slak je zmagala v Rušah na tekmi velike nagrade na 10 m z zračno pištolo. Osemnajstletnica iz Poljanske doline je bila v finalu boljša od Gruzijke Mariami Prodiašvili. Zmago za domačo reprezentanco je med mladinci z zračno puško dosegel tudi Maksimilijan Žarić.

AUCKLAND - Francoz Gael Monfils se je zapisal v zgodovino, ko je pri 38 letih postal najstarejši zmagovalec teniškega turnirja ATP Toura med posamezniki. Monfils, ki je svojo prvo krono na turneji osvojil pred 20 leti, je v finalu turnirja serije ATP 250 z nagradnim skladom 743.250 evrov v Aucklandu premagal igralca iz Belgije Zizouja Bergsa s 6:3 in 6:4.

HOBART - Ameriška teniška igralka McCartney Kessler je zmagovalka teniškega turnirja v Hobartu. Petindvajsetletnica je v finalu s 6:4, 3:6 in 6:0 premagala dvakratno zmagovalko turnirja in 34. igralko sveta, Belgijko Elise Mertens in s tem osvojila svoj drugi turnir najvišje ravni v karieri.

ADELAIDE - Američanka Madison Keys je še drugič v karieri osvojila teniški turnir v avstralskem mestu Adelaide. V finalu je 20. igralka sveta s 6:3, 4:6, 6:1 premagala prvo nosilko in sedmo igralko sveta Jessico Pegula ter si s tem priigrala dodatno samozavest pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu.

ADELAIDE - Kanadčan Felix Auger-Aliassime je šestič v karieri postal zmagovalec turnirja ATP. V finalu Adelaide je premagal Američana Sebastiana Kordo s 6:3, 3:6 in 6:1. Za 24-letnega Kanadčana, ki je 16. igral v finalu, je bil to prvi turnir ATP od oktobra lani oziroma po operaciji komolca.

WINNIPEG Hokejisti Los Angelesa so v Winnipegu prišli do pete zaporedne zmage. Čeprav v skrbeh zaradi požara, ki je ogrožal njihove domove, so drugo najuspešnejše moštvo zahoda po podaljšku premagali z 2:1. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v drugi minuti dodatka kt podajalec sodeloval pri odločilnem golu, dosegel ga je Adrian Kempe.