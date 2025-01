Vreme: Ponoči bo večinoma jasno

V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. V torek se bo nadaljevalo suho in delno jasno vreme, v višinah se bo otoplilo. Burja in veter bosta ponehala.

Vremenska slika: Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad severozahodni Balkan, nad Sredozemljem pa je plitvo območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej jasno, v notranjosti Hrvaške bo po nekaterih nižinah megla. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja. V nedeljo bo prevladovalo precej jasno vreme, le v notranjosti Hrvaške bo občasno nekaj oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja. Burja se bo zvečer pričela krepiti.