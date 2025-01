Vreme: Pretežno jasno, del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še megla

Ljubljana, 11. januarja - Danes bo jasno, del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -4, v krajih z burjo malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. V torek se bo nadaljevalo suho in delno jasno vreme, v višinah se bo otoplilo. Burja in veter bosta ponehala.

Vremenska slika: Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad severozahodni Balkan, nad Sredozemljem pa je plitvo območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, v notranjosti Hrvaške bo po nekaterih nižinah zjutraj megla. Burja v Kvarnerju se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo prevladovalo precej jasno vreme, le v notranjosti Hrvaške bo občasno nekaj oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.