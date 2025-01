Izpusti toplogrednih plinov v ZDA lani z le skromnim padcem

New York, 11. januarja - Izpusti toplogrednih plinov v ZDA so se leta 2024 komajda kaj zmanjšali. S tem se je največje gospodarstvo na svetu še bolj oddaljilo od cilja odhajajočega predsednika Joeja Bidna, da bi do leta 2030 zmanjšali izpuste za 50 odstotkov pod raven iz leta 2005. Novoizvoljeni predsednik Donald Trump medtem obeta podvojitev rabe fosilnih goriv.