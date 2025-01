Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 10. januarja - Nevarnost snežnih plazov je v Julijcih, Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 1900 metri znatna, 3. stopnje, nižje pa do višine okoli 1600 metrov zmerna, 2. stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob zadnjih padavinah je bila meja sneženja najprej visoko (na nadmorskih višinah med 1800 metri in 1900 metri), nato se je ob prehodu hladne fronte hitro spuščala. Ob ohladitvi je nekaj snega padlo do dna alpskih dolin, vendar je nižje snega malo. V visokogorju se pojavljajo klože, največ napihanega snega je v bližini grebenov, v grapah, ob pregibih pobočja. Tam se lahko ob manjši obremenitvi sproži kložasti plast, s strmih pobočij pa so v visokogorju možni tudi spontani plazovi suhega, nesprijetega snega.

V zadnjih 24 urah je v visokogorju zapadlo od 30 do okoli 40 centimetrov svežega snega, na območju Kanina in Krna lahko tudi več kot 60 centimetrov. Snežna površina v visokogorju je zaradi močnega jugozahodnega vetra preoblikovana, pojavljajo se klože in zameti. Na višinah med okoli 1900 metri in okoli 1600 metri je padal moker sneg oziroma je deloma deževalo deloma snežilo. Med padavinami se je ponekod pomešalo tudi babje pšeno. Snežna odeja je ob ohladitvi pomrznila in se nekoliko stabilizirala. Na nadmorskih višinah pod 1600 metri je večinoma deževalo, le ob koncu padavin je dež prešel v sneg.

Danes, v petek, se bo dopoldne od severa jasnilo. V hribih jugovzhodne Slovenije bo sprva še rahlo snežilo, a bodo padavine dopoldne hitro ponehale. Čez dan bo nato večinoma sončno. Proti večeru bo od zahoda spet več oblačnosti. Pihal bo okrepljen severozahodnik, ki bo čez dan slabel. Občutno hladneje bo kot v preteklih dneh. Temperatura na 1500 metri bo okoli -7, na 2500 metri okoli -13 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metri bo okoli -6, na 2500 metri okoli -14 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno in še naprej hladno, veter severnih smeri se bo čez dan krepil. V začetku naslednjega tedna se bo nadaljevalo precej jasno in hladno vreme. Pihal bo zmeren do močan severovzhodni veter.

V visokogorju bo sneg ostal mehak in rahel in se bo le počasi sesedal in preobražal. Nižje bo terjala previdnost snežna podlaga, ki je marsikje pomrznjena. V soboto bo pihal šibak do zmeren severni veter, ki bo sicer prenašal sneg, a večjih novih snežnih akumulacij se ne pričakuje. Severni veter se bo okrepil v nedeljo in ponedeljek - takrat bodo nastajale klože predvsem na južnih pobočjih in straneh grebenov.