Vreme: Padavine bodo postopno ponehale, jasnilo se bo

Ljubljana, 10. januarja - Dopoldne bodo padavine od severa ponehale tudi na jugovzhodu Slovenije, jasnilo se bo. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa od severa zjasnilo. Po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 1 stopinje Celzija.

V soboto bo jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan malo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Burja na Primorskem se bo krepila, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik. V ponedeljek bo v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Vremenska slika: Hladna fronta se čez Slovenijo pomika nad osrednji Balkan. Nad Alpami in delom osrednje Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa je k nam začel doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne bodo padavine ponehale tudi na Hrvaškem, od severa se bo postopno razjasnilo. Proti večeru bo od zahoda spet več oblačnosti. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. Hladneje bo. V soboto bo precej jasno, v notranjosti Hrvaške bo po nekaterih nižinah zjutraj megla. Burja v Kvarnerju se bo krepila.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.