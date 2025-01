Pregled - svet, 9. 1. (četrtek)

LOS ANGELES/WASHINGTON - V Los Angelesu in okolici še naprej divjajo obsežni požari, ki so doslej zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev, več kot 180.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Požar na Hollywoodskih gričih, kjer živijo številni slavni, je medtem pod nadzorom. Glede na prve ocene škoda presega 50 milijard dolarjev. Največji je še vedno požar v prestižni soseski Pacific Palisades, ki je uničil že več kot tisoč objektov. Ameriški predsednik Joe Biden je zaradi katastrofalnih požarov odpovedal za konec tedna predviden obisk v Italiji, ki bi bil najverjetneje zadnji v njegovem mandatu.

SAARBRÜCKEN - Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je na srečanju kontaktne skupine za podporo Ukrajine v ameriški letalski bazi Ramstein napovedal še 500 milijonov dolarjev vojaške pomoči Kijevu. Šlo je za zadnje srečanje skupine pred nastopom mandata novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki napoveduje, da bo vojno med Ukrajino in Rusijo hitro končal, zmanjšal pa bi lahko tudi vojaško podporo ZDA Kijevu. Udeležil se ga je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dejal, da je "jasno, da se za Evropo in ves svet začenja novo poglavje", v času katerega bo potrebno tesnejše sodelovanje.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta se v luči izjav novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so vznemirile mednarodno skupnost, zavzela za okrepitev transatlantskih odnosov. Poudarila sta, da bo EU vedno branila integriteto evropskih demokracij in svoboščin.

KOEBENHAVN/BRUSELJ/RIM/MOSKVA - Danska premierka Mette Frederiksen je zaradi groženj novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa z vojaškim zavzetjem Grenlandije, avtonomnega danskega ozemlja, sklicala sestanek vodij danskih strank. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po grožnjah Trumpa poudarila pomen spoštovanja suverenosti Grenlandije. Italijanska premierka Giorgia Meloni je glede groženj Trumpa o vojaškem zavzetju Grenlandije in Panamskega prekopa dejala, da se to ne bo zgodilo, saj da so izjave bolj sporočilo "drugim velikim svetovnim igralcem". Dogajanje okoli Grenlandije pozorno spremljajo tudi v Rusiji, kjer so se zavzeli za ohranjanje miru v regiji.

BERLIN/BRUSELJ/LONDON - Pred prihajajočimi volitvami v Nemčiji je ameriški tehnološki milijarder in tesen zaveznik novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na svojem omrežju X gostil vodjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel. V Evropi so pozorno spremljali pogovor. Evropski komisar, pristojen za demokracijo in vladavino prava, Michael McGrath, je še pred pogovorom zagotovil, da bo EU ukrepala, če bo pri tem prišlo do kršitve evropske zakonodaje. Musk se po pisanju časnika Financial Times v ozadju zasebno pogovarja tudi o podpori skrajni desnici na Otoku, da bi dosegel odhod laburističnega premierja Keira Starmerja.

RIM - Italija želi nadaljevati izvajanje načrta za namestitev prosilcev za azil v centrih za migrante v Albaniji, je na letni novinarski konferenci povedala italijanska premierka Giorgia Meloni. Po njenih besedah model podpira večina evropskih voditeljev. Ob tem je ocenila, da novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump Ukrajine ne bo pustil na cedilu. Znova je zanikala navedbe o milijardnem poslu Italije s podjetjem SpaceX Elona Muska. Po njenih besedah tehnološki mogotec s svojimi izjavami ni nevaren za demokracijo v drugih državah.

WASHINGTON - V nacionalni katedrali v Washingtonu je potekal sklepni del pogrebnih slovesnosti preminulega nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja. Udeležili so se je vsi še živeči bivši predsedniki ZDA, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama in Donald Trump. Odhajajoči predsednik Joe Biden je v govoru posvaril pred širjenjem sovraštva in zlorabe moči. Po slovesnosti v katedrali bodo Carterja v družinskem krogu pokopali v njegovem rojstnem mestu Plains v Georgii.

NEW YORK - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump se je v sredo obrnil na vrhovno sodišče s prošnjo po ustavitvi postopka, ki v zvezi s plačilom za molk proti njemu teče na newyorškem sodišču. Želi namreč preprečiti izrek kazni, potem ko je višje sodišče v torek tovrstno zahtevo zavrnilo. Trump je bil maja lani v New Yorku obsojen zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Pristojni sodnik je minuli teden izrek kazni napovedal za petek, torej še pred Trumpovim prevzemom položaja 20. januarja.

BEJRUT - Libanonski parlament je za predsednika države izvolil dosedanjega načelnika generalštaba libanonske vojske Josepha Aouna. Na čelu države bo nasledil Michela Aouna, čigar mandat je potekel že oktobra leta 2022, a parlamentu doslej zaradi razdrobljenosti ni uspelo izvoliti njegovega naslednika. Po prisegi je dejal, da se za državo začenja novo obdobje. Po njegoviz ozvolitvi so se zvrstili odzivi iz Evrope in regije, med drugim je Izrael izrazil upanje, da bo doprinesla k stabilnosti in boljši prihodnosti za Libanon.

DUNAJ - V več mestih v Avstriji so potekali protesti proti oblikovanju nove vlade pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov. Ti so skupaj z ljudsko stranko tudi uradno sporočili, da se bodo pogajali o oblikovanju vladne koalicije. Protestniki so pred kanclerskim uradom na Dunaju nosili transparente s sporočili, kot je "Nočemo desničarske ekstremistične Avstrije". Številni so bili uperjeni proti vodji svobodnjakov Herbertu Kicklu kot možnemu naslednjemu kanclerju.

DAMASK/NEW YORK - V spopadih med kurdskimi in proturškimi oboroženimi skupinami na območju Manbidža na severu Sirije je bilo danes ubitih 37 ljudi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu. Koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher je pa je v sredo v Varnostnem svetu ZN opozoril na hudo humanitarno krizo v Siriji.

VATIKAN - Papež Frančišek je v nagovoru diplomatskemu zboru v Vatikanu izrazil obžalovanje zaradi sramotnih humanitarnih razmer v Gazi. V nagovoru, ki ga je prebral njegov pomočnik, je znova pozval k prekinitvi ognja, izpustitvi izraelskih talcev v Gazi in dostavi vse potrebne pomoči palestinskemu prebivalstvu.

CIUDAD DE MEXICO - Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v sredo v odgovor novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu predlagala, da bi ZDA preimenovali v "Mehiško Ameriko". Njen sarkastičen predlog, ki ga je sicer podkrepila z zgodovinskimi zemljevidi s tem poimenovanjem, sledi Trumpovim izjavam, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv.

BANJALUKA - V Republiki Srbski so obeležili dan te entitete Bosne in Hercegovine, čeprav ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega. V Banjaluki je potekala vrsta slovesnosti, EU in ZDA pa so medtem opozorile na neustavnost praznovanja dneva Republike Srbske in pozvale institucije v BiH, naj ob kršenju zakonodaje ukrepajo.

PEKING - Kitajska je Evropsko unijo obtožila, da je proti njihovim podjetjem uvedla nepoštene trgovinske in investicijske ovire. Peking je danes predstavil sklepe preiskave, ki kažejo na to, da naj bi EU diskriminirala kitajska podjetja v primerjavi s subjekti iz ostalih tretjih držav, ki trgujejo z unijo. Kitajska je julija pod drobnogled vzela prakse EU, potem ko je Bruselj glede državnih subvencij sprožil preiskavo več kitajskih transportnih podjetij in podjetij za zeleno energijo.