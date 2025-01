Igralec in diplomat Tone Gogala dopolnil 80 let

Ljubljana, 10. januarja - Igralec Tone Gogala bo danes dopolnil 80. let. Gledališki in filmski ustvarjalec, ki je leta 1980 prejel Severjevo nagrado za delo v gledališču ter v 70. letih minulega stoletja zaigral tudi v več filmih, je konec 90. let zapustil igranje in se posvetil diplomaciji. Med drugim je bil slovenski generalni konzul v Clevelandu.