Predlog novega zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj v javni razpravi

Ljubljana, 9. januarja - Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo posredovalo predlog novega zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj. Med ključnimi rešitvami so individualizirani in hitrejši kazenskopravni postopki obravnave mladoletnikov, so zapisali v sporočilu za javnost. Ministrstvo pripombe na predlog zbira do 14. februarja.