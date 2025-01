V Kopru vrata odprla svetovalna pisarna za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Koper, 9. januarja - V prostorih krajevne skupnosti Semedela je začela delovati svetovalna pisarna družbe Borzen, ki bo zainteresiranim občanom in podjetjem nudila brezplačno svetovanje v povezavi z obnovljivimi viri energije. Vlagateljem bodo med drugim svetovali glede izvedbe projekta in pridobivanja potrebnih dovoljenj, so sporočili iz Mestne občine Koper.