Pod okriljem DUM razstava Agate Lielpetere o Latvijcem pripisani sivi barvi

Ljubljana, 9. januarja - Projektni prostor DUM na Kolodvorski od danes gosti razstavo v Ljubljani delujoče latvijske umetnice Agate Lielpetere. Razstava z naslovom Latvijsko siva preučuje kulturni pomen sive barve, raziskuje njeno povezanost z latvijsko identiteto in vabi obiskovalce k razmisleku o odtenkih identitete, tradicije in čustev, so zapisali v društvu umetnikov.