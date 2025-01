Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 9. januarja - Danes bo oblačno in deževno, le ponekod na vzhodu bo večji del dneva suho. Proti večeru bodo padavine prehodno oslabele. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sredi noči in proti jutru se bodo padavine od severa spet okrepile in se hitro pomikale proti jugu. Po nižinah bo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Zapihal bo severni do severovzhodni veter.

V petek dopoldne bodo padavine povečini ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Od severa se bo jasnilo, čez dan bo sončno. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -6, drugod od -1 do 4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 1 do 7, na Primorskem ob šibki burji do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo, drugod bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v noči na petek hitro prešla Slovenijo. Pred njo z jugozahodnikom še priteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas deloma jasno, drugod bo oblačno in deževno. Še bo pihal jugozahodni veter. V petek se bo od severa postopno razjasnilo. Proti večeru bo od zahoda naraščala oblačnost. Zapihal bo veter severnih smeri, V Kvarnerju šibka do zmerna burja. Hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. V petek bo vremenska obremenitev postopno popustila.