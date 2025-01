Izidi slaloma v Madonni di Campiglio

1. Albert Popov (Bol) 1:45,22 53,04 52,18 2. Loic Meillard (Švi) 1:45,66 +0,44 52,58 53,08 3. Samuel Kolega (Hrv) 1:45,68 +0,46 52,61 53,07 4. Steven Amiez (Fra) 1:45,86 +0,64 52,95 52,91 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:45,96 +0,74 53,05 52,91 6. Linus Strasser (Nem) 1:46,04 +0,82 52,72 53,32 7. Daniel Yule (Švi) 1:46,09 +0,87 53,60 52,49 8. Benjamin Ritchie (ZDA) 1:46,14 +0,92 53,75 52,39 9. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:46,25 +1,03 53,41 52,84 10. Fabio Gstrein (Avt) 1:46,27 +1,05 53,32 52,95 ... - ni se uvrstil v finale: Tijan Marovt (Slo) * Skupno, seštevek, moški (15/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 630 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 514 3. Loic Meillard (Švi) 394 4. Atle Lie McGrath (Nor) 382 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 290 ... 17. Žan Kranjec (Slo) 168 24. Miha Hrobat (Slo) 127 66. Martin Čater (Slo) 52 - slalom (5/12): 1. Loic Meillard (Švi) 325 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 315 3. Clement Noel (Fra) 240 ...