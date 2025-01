Snežne razmere v visokogorju

Nižje je snega malo. Veliko je klož, največ napihanega snega je v bližini grebenov, v grapah, ob pregibih pobočja. Tam se lahko ob manjši obremenitvi sproži kložasti plast, s strmih pobočij pa so v visokogorju možni tudi spontani plazovi suhega, nesprijetega snega. Pod okoli 1400 metri je predvsem na strmih travnatih pobočjih možen kakšen manjši talni plaz južnega snega.

V zadnjih 24 urah je v visokogorju zapadlo od 10 do okoli 100 centimetrov snega, pod okoli 1500 metri nadmorske višine pa je večinoma deževalo, le ob koncu padavin je dež prešel v sneg. Največ snega je zapadlo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov, najmanj pa v vzhodnem delu naših gora. Snežna površina je zaradi močnega jugozahodnega vetra preoblikovana, veliko je klož in zametov. Sneg je mehak, pod okoli 1500 metri je lahko tudi pomrznjen. Na vetru izpostavljenih legah je močno spihan, tudi do kopne podlage, tam so lahko tla poledenela.

Danes bo delno jasno, a se bo čez dan postopno pooblačilo, najprej v zahodnih in južnih Julijcih ter predgorju, popoldne tudi drugod, po vrhovih in pobočjih bo postalo megleno. Do večera ne bo omembe vrednih padavin, le kakšna malenkost na zahodu. Krepil se bo jugozahodnik, v visokogorju bo zelo močan. Zvečer in ponoči se bodo padavine na območju zahodnih in južnih Julijskih Alp ter predgorja krepile in jutri razširile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600 metrov, občasno ter vzhodneje lahko tudi višje. V vzhodnem delu gora bo padavin precej manj kot na zahodu. Pihal bo močan, v visokogorju zelo močan jugozahodnik. Zvečer bodo padavine oslabele in se pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji, v noči na petek pa se bodo ob prehodu hladne fronte od severa predhodno spet razširile nad vso Slovenijo in do jutra hitro ponehale. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila vsaj do okoli 500 metrov, lahko tudi nižje. V petek se bo delno razjasnilo. Ob koncu tedna bo suho in hladno vreme, ničta izoterma bo predvidoma pod 800 metri nadmorske višine.

Danes bo jugozahodni veter prenašal sneg in delal nove zamete. Ponoči in jutri bo v Julijcih ter v zahodnih in osrednjih Karavankah do noči zapadlo od 20 do 50 centimetrov snega, ki ga bo jugozahodnik prenašal v zamete, nastajale bodo nove klože. Vzhodneje bo snega od 10 do okoli 20 centimetrov. Meja sneženja bo nekoliko višje kot v torek, zato bo sneg suh nad okoli 1900 metri, nižje pa moker, občasno bo lahko tudi deževalo. Nižje se bo zato sneg hitreje sesedal, na splošno se bo novi sneg s staro podlago kar dobro sprijel in pod novim snegom ne bo izrazitejših šibkih plasti. Zaradi novega snega in vetrovnega vremena bo nevarnost snežnih plazov v visokogorju ostala znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje.

V noči na petek bo zapadlo še največ do 10 centimetrov snega. Ob petkovi ohladitvi bo pod okoli 1700 metri nadmorske višine snežna odeja pomrznila in se nekoliko stabilizirala, višje pa ne bo večje spremembe. Sneg bo ostal mehak in rahel in se bo le počasi sesedal in preobražal. Pihal bo večinoma šibak veter severovzhodne smeri, ki bo sicer prenašal sneg, a večjih novih snežnih akumulacij ni pričakovati. Se bo pa severni veter okrepil v nedeljo in takrat bodo nastajale klože predvsem na južnih pobočjih in straneh grebenov.