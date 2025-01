VN Belgije v F1 od naslednje sezone na vsaki dve leti

London, 8. januarja - Velika nagrada Belgije v formuli 1 v Spa-Francorchampsu bo ostala na koledarju svetovnega prvenstva do leta 2031, so potrdili pri skupini Liberty Media, ki ima v lasti tekmovanje. Dirka v Belgiji bo potekala v sezonah 2026, 2027, 2029 in 2031. Kje bosta v sezonah 2028 in 2030 na sporedu dve dirki, ki bosta nadomestili VN Belgije, še ni znano.