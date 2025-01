Pregled - šport, 7. 1. (torek)

Ljubljana, 7. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 7. januarja.

KOPER - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem danes v Kopru premagala Katar z 38:30 (16:15).

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja so v petem krogu lige prvakinj še petič izgubile. Po pričakovanjih jih je še drugič v sezoni premagal VakifBank, vodilna ekipa predtekmovalne skupine C, tokrat s 3:0 (22, 18, 23), a so slovenske prvakinje, čeprav niso dobile niza tako kot v Istanbulu, lahko zadovoljne z odporom.

RIJAD - Francoski avtomobilist Sebastien Loeb (Dacia), devetkratni svetovni prvak v reliju, je v tretji etapi bržkone zapravil možnosti za prvo zmago na reliju Dakar. V 327 kilometrov dolgi etapi med Bišo in Al Henakijo se je s svojim avtomobilom spektakularno prevrnil, v nesreči sicer ostal nepoškodovan, kar pa ne velja za njegovo vozilo.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepard je koledarsko leto 2025 začela s trojnim dvojčkom za novo zmago svojega Athinaikosa. Zala Friškovec in Tina Cvijanović ostali brez nastopa na finalnem pokalnem turnirju, prvi ligaški poraz je doživela Eva Lisec.

RUŠE - V Rušah se je danes začelo mednarodno strelsko tekmovanje ISSF Grand prix Ruše 10m 2025, na katerem bo nastopilo 144 strelk in strelcev iz 20 držav, ki se bodo do nedelje merili v streljanju z zračnim orožjem. Tekmovanje bo potekalo v organizaciji Strelskega društva I. Pohorskega bataljona Ruše.

MELBOURNE - Teniška igralka Veronika Erjavec se je prebila v drugi krog kvalifikacij za nastop na prvem grand slamu sezone v Melbournu. Petindvajsetletna Slovenka je po uri in 18 minutah s 6:2 in 6:3 ugnala 17-letno Avstralko Alano Šubašić, ki je kot 1003. igralka lestvice WTA dobila povabilo organizatorjev.

MEMPHIS - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA doživeli nov poraz. S 119:104 je ekipo iz Teksasa ponoči premagal Memphis. Igralec tekme je bil Jaren Jackson Jr. s 35 točkami, 13 skoki in petimi podajami.