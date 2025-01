Prvi zvončki iz Dragonje danes zacveteli tudi v Ljubljani

Ljubljana, 7. januarja - V ljubljanskem botaničnem vrtu je odjuga zemljo odtalila in prvi zvončki iz doline Dragonje so danes ob sončnih žarkih že zacveteli. Zjutraj so bili še zaprti, prvi cvetni listi so se nato začeli odpirati in nato popolnoma zacveteli, so sporočili iz botaničnega vrta ljubljanske univerze. V dolini Dragonje so prvi zvončki zacveteli 21. decembra.