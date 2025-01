Na hrvaški obali z evropskimi sredstvi do sodobnejšega sistema za čiščenje odpadnih voda

Bruselj, 7. januarja - EU bo iz kohezijskih sredstev s 33 milijonov evrov sofinancirala drugo fazo posodobitve sistema za zbiranje in čiščenje odpadnih voda na območju Novega Vinodolskega, Crikvenice in Selc na Hrvaškem. Desetletni projekt se je začel leta 2017, že do zdaj pa je prinesel pomembne rezultate, so danes sporočili iz Evropske komisije.