V Pittsburghu v muzeju Andya Warhola maja razstava umetnikovih sitotiskov

Pittsburgh, 12. januarja - V Muzeju Andyja Warhola za maj napovedujejo odprtje razstave z naslovom Dober posel: Sitotiski Andyja Warhola. Razstava bo predstavila, zakaj so sitotiski pomemben del umetnikovega opusa. Odtisi, ki omogočajo eksperimentiranje in množično distribucijo, so hkrati zahtevni za izdelavo, lahko so tudi cenovno dostopnejši.